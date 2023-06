Un an presque jour pour jour après avoir décidé de mettre sa carrière entre paren­thèse afin de mettre au monde sa petite fille, Liana, née le 25 février dernier, Angelique Kerber, dans une récente inter­view accordée à Bild, a dévoilé la date de son retour sur les courts, elle qui est désor­mais âgée de 35 ans.

« Je revien­drai au début de la nouvelle saison avec l’ob­jectif clair de jouer l’Open d’Australie en 2024. Cela inclut égale­ment les tour­nois prépa­ra­toires en janvier en Australie, peut‐être la United Cup pour l’Allemagne. J’ai de grandes attentes envers moi‐même, cela n’a pas changé. D’un autre côté, je suis aussi consciente de la longueur du chemin du retour. Je ne veux pas revenir juste pour jouer. Ce serait la mauvaise atti­tude, je n’ai plus rien à prouver à personne. C’est pour­quoi je prends mon temps main­te­nant pour me mettre en forme. Je pour­rais proba­ble­ment jouer à Wimbledon et à l’US Open cette année, mais pas au niveau que j’ima­gine. L’objectif, ce sont les tour­nois du Grand Chelem, c’est ce vers quoi je travaille. Et bien sûr les JO 2024 à Paris. »