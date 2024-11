Entraînée depuis peu par le Belge Wim Fissette, ancien coach d’Azarenka, Clijsters, Halep, Kerber ou encore Osaka, Iga Swiatek a été inter­rogée en confé­rence de presse avant le début du Masters féminin sur ses axes de progression.

Et pour une fois, la Polonaise a fait un peu d’hu­mour avant de déve­lopper plus sérieusement.

« Si je réponds à cette ques­tion, tout le monde saura quel est mon point faible (sourire). Non, je veux dire, je pense que c’est assez évident. Je veux bien sûr améliorer mon service, comme je l’ai fait ces dernières années. J’ai l’im­pres­sion que je dois conti­nuer à le faire. Il est certain que je ne suis pas une joueuse complète. Je pense que tacti­que­ment, il y a beau­coup de façons de faire et d’avoir plus de variété sur le court. Wim a de bonnes idées. Honnêtement, pour l’ins­tant, nous nous sommes contentés de nous préparer pour ce tournoi et d’ap­prendre à nous connaître. Les vrais chan­ge­ments, nous en parle­rons pendant l’in­ter­saison parce que c’est le bon moment pour le faire. Pour l’ins­tant, j’es­saie d’être au mieux de ma forme pour ce tournoi. Nous travaille­rons sur certains aspects tech­niques pendant la pré‐saison. »