Pour remplacer Tomasz Wiktorowski, avec qui elle a connu trois années de succès, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a choisi Wim Fissette, ancien coach Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Naomi Osaka ou encore Simona Halep.

Dans des propos recueillis par Le Soir, l’en­traî­neur belge s’est exprimé pour la première fois depuis le début de sa colla­bo­ra­tion avec la quin­tuple lauréate en Grand Chelem.

« Son manager m’a contacté il y a une dizaine de jours. Il voulait savoir si j’étais inté­ressé et dispo­nible. Après la fin de ma colla­bo­ra­tion avec Naomi (Osaka, NDLR), j’espérais rece­voir un coup de fil d’une autre joueuse, et si possible d’une personne comme Iga. C’est évidem­ment un grand honneur. Et très parti­cu­lier de pouvoir coacher une numéro 1 mondiale. Iga est proba­ble­ment la meilleure athlète de tennis de tous les temps. Elle est très rapide, défend extrê­me­ment bien, est très solide. Et elle met énor­mé­ment d’effet dans la balle, ce qui complique la tâche de ses adversaires. »