Victoria Azarenka a fait ses débuts avec une victoire au WTA de Montréal, la Biélorusse a profité de sa confé­rence de presse pour faire entendre toute sa frus­tra­tion sur le tennis en général. En effet, Azarenka s’est agacé concer­nant certaines déci­sions et a apporté des solu­tions qui selon elle, amélio­re­rait consi­dé­ra­ble­ment ce sport :

« Il faut regarder le marché. Il faut regarder les publics. Il faut regarder où vont les autres sports et autres ligues. Il ne faut pas trans­former le tennis en quelque chose qu’il n’est pas : par exemple, en double, aupa­ra­vant à Wimbledon, on jouait à cinq sets, quelque chose qui a changé main­te­nant. Les temps changent, l’im­por­tance du physique dans le sport change. Si nous parlons d’avoir des événe­ments de qualité, si vous parvenez à raccourcir les matchs, les joueurs seront en meilleure santé pour jouer plus. Vous aurez plus de riva­lités, il y a un avan­tage. Parfois, dans le tennis, il y a des gens qui ne parti­cipent même pas ou ne jouent pas long­temps. Je n’ai pas toutes les réponses, mais c’est quelque chose qui vaut la peine d’être appro­fondi. Certaines choses peuvent échouer, mais vous pouvez regarder en arrière et voir ce qui s’est passé. Il faut regarder d’autres options, car dans les lacunes des réunions que j’ai eues avec le Grand Chelem, la meilleure idée qu’ils ont eue pour ajouter plus de drame est que les joueuses jouent à cinq sets. Désolé, c’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue »