Magnifique lauréate du WTA 1000 d’Indian Wells après une finale accro­chée et pleine de suspense face à Victoria Azarenka, Paula Badosa est revenue dans une inter­view pour Mundodeportivo sur ce sacre et sur ses objec­tifs à plus long terme. Et l’Espagnole ne manque pas d’ambition.

« Je suis très exigeante envers moi‐même, très perfec­tion­niste. Je veux tout faire parfai­te­ment, ce qui est parfois contre‐productif car je me mets beau­coup de pres­sion. Je veux être meilleure chaque jour et c’est aussi ce qui a fait de moi la joueuse de tennis que je suis main­te­nant. Mon objectif depuis toute petite est d’être numéro une mondiale et d’es­sayer d’ins­pirer d’autres personnes. Chaque jour, je me réveille avec l’illu­sion de gagner un Grand Chelem, c’est ce qui me motive le plus dans ce monde. Je sais qu’une oppor­tu­nité se présen­tera à moi et je devrai montrer si je suis capable de la saisir. »