L’avantage quand on possède un vrai palmarès, c’est que l’on peut de temps en temps « l’ou­vrir » en poin­tant des carences.

C’est ce que fait régu­liè­re­ment Marion Bartoli.

La Française s’est récem­ment exprimée chez nos confrères de TennisMajors où elle inter­vient régu­liè­re­ment lors d’une émis­sion toujours aussi intéressante.

Forcément la réus­site d’Emma Raducanu pose des ques­tions sur la manière dont on gère en France certains de nos talents.

Pour Marion, il y a un souci en terme de menta­lité : « J’ai l’impression que c’est ce dont on manque beau­coup dans le tennis féminin fran­çais, par exemple. Quand vous arrivez sur le circuit en sortant des juniors, vous avez de la sensa­tion de manquer de cette croyance, celle de pouvoir chahuter les meilleures.” a expliqué Marion avant de préciser.

« A partir d’un certain stade, il ne s’agit plus de coup droit, revers, service ; il s’agit de croyance en soi et de mental. Et dans ce domaine, Emma Raducanu a excellé.”