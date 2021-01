Actuelle numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty n’a pourtant plus joué en compétition officielle depuis sa défaite en demi-finale du tournoi de Doha face à Kvitova le 28 février dernier. L’Australienne peut remercier le classement gelé instauré suite à l’arrêt des compétition à cause de la pandémie de coronavirus. Interrogé par Tennis.com, elle entend bien profiter de ce coup de pouce.

« Je me sens très chanceuse d’avoir eu une année 2019 aussi forte compte tenu de tout ce qui s’est passé en 2020. Être n° 1 de fin d’année est un immense honneur, mais pas quelque chose sur lequel je me concentre. Mon objectif est de bien commencer 2021 et de faire de mon mieux en Australie. »