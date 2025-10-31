Interrogée par la WTA avant le début du Masters à Riyad en Arabie Saoudite (1er au 8 novembre), Cori Gauff a fait le point sur son début de carrière et annoncé la couleur pour la suite.

« Je pense vrai­ment que le bonheur est la plus grande récom­pense que l’on puisse avoir. Quand j’étais petite, je voulais être la meilleure joueuse de tennis du monde, c’était mon objectif, et je le dis parce que c’est toujours le cas. À l’époque, c’était ma prin­ci­pale préoc­cu­pa­tion. Je veux un jour devenir numéro 1 mondiale et remporter beau­coup plus de Grands Chelems, mais pour l’ins­tant, je suis loin d’être satis­faite. Maintenant que je suis adulte, je commence à penser à d’autres objec­tifs en dehors du court. Avant, quand j’étais petite, tout tour­nait autour du tennis », a déclaré la troi­sième joueuse mondiale, ex‐numéro 2, dans des propos relayés par Punto de Break.