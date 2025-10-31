AccueilWTACoco Gauff annonce son grand objectif : "Je suis loin d'être satisfaite"
WTA

Coco Gauff annonce son grand objectif : « Je suis loin d’être satisfaite »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

103
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - J

Interrogée par la WTA avant le début du Masters à Riyad en Arabie Saoudite (1er au 8 novembre), Cori Gauff a fait le point sur son début de carrière et annoncé la couleur pour la suite. 

« Je pense vrai­ment que le bonheur est la plus grande récom­pense que l’on puisse avoir. Quand j’étais petite, je voulais être la meilleure joueuse de tennis du monde, c’était mon objectif, et je le dis parce que c’est toujours le cas. À l’époque, c’était ma prin­ci­pale préoc­cu­pa­tion. Je veux un jour devenir numéro 1 mondiale et remporter beau­coup plus de Grands Chelems, mais pour l’ins­tant, je suis loin d’être satis­faite. Maintenant que je suis adulte, je commence à penser à d’autres objec­tifs en dehors du court. Avant, quand j’étais petite, tout tour­nait autour du tennis », a déclaré la troi­sième joueuse mondiale, ex‐numéro 2, dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 11:44

Article précédent
De Minaur, après sa victoire contre Khachanov : « C’est la meilleure nouvelle que j’ai reçue depuis très, très longtemps »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.