Interrogée par la WTA avant le début du Masters à Riyad en Arabie Saoudite (1er au 8 novembre), Cori Gauff a fait le point sur son début de carrière et annoncé la couleur pour la suite.
« Je pense vraiment que le bonheur est la plus grande récompense que l’on puisse avoir. Quand j’étais petite, je voulais être la meilleure joueuse de tennis du monde, c’était mon objectif, et je le dis parce que c’est toujours le cas. À l’époque, c’était ma principale préoccupation. Je veux un jour devenir numéro 1 mondiale et remporter beaucoup plus de Grands Chelems, mais pour l’instant, je suis loin d’être satisfaite. Maintenant que je suis adulte, je commence à penser à d’autres objectifs en dehors du court. Avant, quand j’étais petite, tout tournait autour du tennis », a déclaré la troisième joueuse mondiale, ex‐numéro 2, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 11:44