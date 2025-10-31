Tombeur de Karen Khachanov en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Alex de Minaur a appris à la fin du match qu’il avait validé son ticket pour le Masters de Turin (9 au 16 novembre).

« Je n’en avais aucune idée. C’est la meilleure nouvelle que j’ai reçue depuis très, très long­temps », a réagi l’Australien au micro de Tennis Channel, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

🏁 ATP Race to Turin – aggior­nata al Rolex Paris Masters 🇫🇷 (QF)

1️⃣ 🇪🇸 Alcaraz – 11.050 ✅

2️⃣ 🇮🇹 Sinner – 9.200 (+200 QF) ✅

3️⃣ 🇩🇪 Zverev – 4.760 (+200 QF) ✅

4️⃣ 🇷🇸 Djokovic – 4.580 ✅

5️⃣ 🇺🇸 Shelton – 3.970 (+200 QF) ✅

6️⃣ 🇺🇸 Fritz – 3.935 (+100 R16) ✅

7️⃣ 🇦🇺 De Minaur – 3.935… — LiveTennis.it (@livetennisit) October 31, 2025

Pour enchaîner et tenter de se quali­fier dans le dernier carré à Paris, le 6e joueur mondial affron­tera Alexander Bublik ce vendredi.