AccueilATPATP - Rolex Paris MastersDe Minaur, après sa victoire contre Khachanov : "C'est la meilleure nouvelle...
ATP - Rolex Paris Masters

De Minaur, après sa victoire contre Khachanov : « C’est la meilleure nouvelle que j’ai reçue depuis très, très longtemps »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

336

Tombeur de Karen Khachanov en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Alex de Minaur a appris à la fin du match qu’il avait validé son ticket pour le Masters de Turin (9 au 16 novembre). 

« Je n’en avais aucune idée. C’est la meilleure nouvelle que j’ai reçue depuis très, très long­temps », a réagi l’Australien au micro de Tennis Channel, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.

Pour enchaîner et tenter de se quali­fier dans le dernier carré à Paris, le 6e joueur mondial affron­tera Alexander Bublik ce vendredi.

Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 11:12

Article précédent
Medvedev : « Si j’avais perdu le match, ça aurait été un cauchemar pour les respon­sables de l’ATP »
Article suivant
Coco Gauff annonce son grand objectif : « Je suis loin d’être satisfaite »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.