Tombeur de Karen Khachanov en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Alex de Minaur a appris à la fin du match qu’il avait validé son ticket pour le Masters de Turin (9 au 16 novembre).
« Je n’en avais aucune idée. C’est la meilleure nouvelle que j’ai reçue depuis très, très longtemps », a réagi l’Australien au micro de Tennis Channel, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
🏁 ATP Race to Turin – aggiornata al Rolex Paris Masters 🇫🇷 (QF)— LiveTennis.it (@livetennisit) October 31, 2025
1️⃣ 🇪🇸 Alcaraz – 11.050 ✅
2️⃣ 🇮🇹 Sinner – 9.200 (+200 QF) ✅
3️⃣ 🇩🇪 Zverev – 4.760 (+200 QF) ✅
4️⃣ 🇷🇸 Djokovic – 4.580 ✅
5️⃣ 🇺🇸 Shelton – 3.970 (+200 QF) ✅
6️⃣ 🇺🇸 Fritz – 3.935 (+100 R16) ✅
7️⃣ 🇦🇺 De Minaur – 3.935…
Pour enchaîner et tenter de se qualifier dans le dernier carré à Paris, le 6e joueur mondial affrontera Alexander Bublik ce vendredi.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 11:12