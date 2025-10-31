Alors qu’il menait 3–1, balle de 4–1 dans le dernier set face à Sonego, Daniil Medvedev a été privé d’un point quasiment gagné. Après une amortie, sauvée par l’Italien, le Russe n’avait plus qu’à conclure, mais l’arbitre a annoncé à tort un double rebond.
La vidéo a montré qu’il n’y avait eu qu’un seul rebond, et le point a été rejoué, au profit de Sonego. Une erreur sans conséquence sur le résultat final, puisque Medvedev s’est tout de même imposé 3–6, 7–6(5), 6–4. Mais ce dernier a craint le pire.
« Si j’avais perdu le match, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ça aurait été un véritable désastre pour tout le monde. Ça aurait été un cauchemar pour les responsables de l’ATP. Mais bon, ils vont régler ça entre eux, mais d’après mon expérience, il ne se passera probablement rien », a lâché le 13e joueur mondial dans des propos accordés au média Championnat.
Medvedev va désormais retrouver Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 10:36