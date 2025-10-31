Alors qu’il menait 3–1, balle de 4–1 dans le dernier set face à Sonego, Daniil Medvedev a été privé d’un point quasi­ment gagné. Après une amortie, sauvée par l’Italien, le Russe n’avait plus qu’à conclure, mais l’arbitre a annoncé à tort un double rebond.

La vidéo a montré qu’il n’y avait eu qu’un seul rebond, et le point a été rejoué, au profit de Sonego. Une erreur sans consé­quence sur le résultat final, puisque Medvedev s’est tout de même imposé 3–6, 7–6(5), 6–4. Mais ce dernier a craint le pire.

« Si j’avais perdu le match, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ça aurait été un véri­table désastre pour tout le monde. Ça aurait été un cauchemar pour les respon­sables de l’ATP. Mais bon, ils vont régler ça entre eux, mais d’après mon expé­rience, il ne se passera proba­ble­ment rien », a lâché le 13e joueur mondial dans des propos accordés au média Championnat.

Medvedev va désor­mais retrouver Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré.