Si Coco Gauff a terminé la saison à une très belle 3e place mondiale après avoir notam­ment remporté Roland‐Garros pour la première fois de sa carrière, quelques zones d’ombre persiste sur son jeu. Et l’une d’entre elles est sans aucun doute ses diffi­cultés au service.

Pour bien s’en rendre compte, il suffit de regarder le clas­se­ment publié par la WTA à propos des joueuses ayant commis le plus de doubles fautes en 2025. Et le nombre indiqué à côté du nom de l’Américaine (431 doubles fautes) et l’écart avec la deuxième (Alexandrova, 300 doubles fautes) sont juste hallucinants.

Une donnée inquié­tante mais égale­ment rassu­rante pour Coco qui peut se dire qu’en progres­sant un tant soit peu dans ce domaine, elle pour­rait viser encore plus haut qu’une place de numéro 3 mondiale.