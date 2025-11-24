Si Coco Gauff a terminé la saison à une très belle 3e place mondiale après avoir notamment remporté Roland‐Garros pour la première fois de sa carrière, quelques zones d’ombre persiste sur son jeu. Et l’une d’entre elles est sans aucun doute ses difficultés au service.
Pour bien s’en rendre compte, il suffit de regarder le classement publié par la WTA à propos des joueuses ayant commis le plus de doubles fautes en 2025. Et le nombre indiqué à côté du nom de l’Américaine (431 doubles fautes) et l’écart avec la deuxième (Alexandrova, 300 doubles fautes) sont juste hallucinants.
Une donnée inquiétante mais également rassurante pour Coco qui peut se dire qu’en progressant un tant soit peu dans ce domaine, elle pourrait viser encore plus haut qu’une place de numéro 3 mondiale.
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 18:04