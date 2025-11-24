Alors que la saison 2025 vient offi­ciel­le­ment de s’achever avec la victoire de l’Italie face à l’Espagne en finale de Coupe Davis, le constat est plus que mitigé concer­nant cette compé­ti­tion mythique malgré une victoire italienne ample­ment méritée devant une belle ambiance à Bologne.

Avec des rencontres qui se déroulent sur un seul jour, un double décisif et un format domicile‐extérieur absent des phases finales, force est de constater que cette épreuve par équipes a perdu tout son charme.

C’est notam­ment l’avis de l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson, qui a poussé son coup gueule lors du podcast qu’il co‐anime, Nothing Majors.

« C’est terrible. C’est affreux. La Coupe Davis pue. Le format actuel est nul. C’est nul pour les gars. Si vous saviez à quel point on s’amusait pendant ces semaines‐là. Quand vous arri­viez là‐bas, il y avait cinq matchs sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Je trou­vais ça vrai­ment super, ces semaines de cama­ra­derie avec votre équipe que vous n’aviez pas souvent l’oc­ca­sion de vivre. Tout est indi­vi­duel dans ce sport, alors j’ai adoré ces semaines. Maintenant, tout est telle­ment segmenté, et on ne sait jamais si on va jouer à domi­cile, si on va jouer à l’ex­té­rieur, si on arrive en finale, c’est un site neutre. La Coupe Davis devrait se jouer à domi­cile ou l’ex­té­rieur. C’est tout. Que ce soit tous les deux ans, tous les trois ans, peu importe, mais nous devons trouver un moyen de revenir à l’an­cien format. »