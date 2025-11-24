Alors que la saison 2025 vient officiellement de s’achever avec la victoire de l’Italie face à l’Espagne en finale de Coupe Davis, le constat est plus que mitigé concernant cette compétition mythique malgré une victoire italienne amplement méritée devant une belle ambiance à Bologne.
Avec des rencontres qui se déroulent sur un seul jour, un double décisif et un format domicile‐extérieur absent des phases finales, force est de constater que cette épreuve par équipes a perdu tout son charme.
C’est notamment l’avis de l’ancien joueur américain, Steve Johnson, qui a poussé son coup gueule lors du podcast qu’il co‐anime, Nothing Majors.
« C’est terrible. C’est affreux. La Coupe Davis pue. Le format actuel est nul. C’est nul pour les gars. Si vous saviez à quel point on s’amusait pendant ces semaines‐là. Quand vous arriviez là‐bas, il y avait cinq matchs sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Je trouvais ça vraiment super, ces semaines de camaraderie avec votre équipe que vous n’aviez pas souvent l’occasion de vivre. Tout est individuel dans ce sport, alors j’ai adoré ces semaines. Maintenant, tout est tellement segmenté, et on ne sait jamais si on va jouer à domicile, si on va jouer à l’extérieur, si on arrive en finale, c’est un site neutre. La Coupe Davis devrait se jouer à domicile ou l’extérieur. C’est tout. Que ce soit tous les deux ans, tous les trois ans, peu importe, mais nous devons trouver un moyen de revenir à l’ancien format. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 18:45