La valse des coachs ne s’ar­rête jamais sur le circuit WTA.

Grand artisan des récents succès de Cori Gauff, notam­ment lors du premier sacre en Grand Chelem de l’Américaine à l’US Open en septembre dernier, on a appris que l’en­traî­neur espa­gnol, Pere Riba, venait tout juste de s’en­gager avec la Chinoise Qinwen Zheng (15e mondiale) avec qui il a colla­boré pendant deux ans de 2021 à 2023.

Un chan­ge­ment un peu flou inter­venu dans une période visi­ble­ment compli­quée d’un point de vue personnel pour Riba qui a été contraint de quitter le staff de Gauff pour « résoudre ce problème ».

« Cela a été une très bonne expé­rience avec Coco, beau­coup de travail a été fait et de très belles choses sont ressor­ties de ce travail. Mais soudain, j’ai eu des problèmes fami­liaux et je ne savais pas combien de temps il faudrait pour les résoudre. C’est ce qui signi­fiait que, même si nous cher­chions tous les deux un moyen de rester ensemble, nous ne pour­rions pas y parvenir d’ici 2024. Dans la vie, il y a des situa­tions dans lesquelles vous ne savez pas combien de temps il vous faudra pour résoudre ces problèmes imprévus, ce sont des situa­tions qui arrivent sans prévenir. Nous avons essayé de conti­nuer des deux côtés, mais fina­le­ment nous n’avons pas pu le faire pour cette année 2024, et c’est comme ça que tout s’est passé. Ma situa­tion person­nelle a changé, j’ai été libre pendant plus d’un mois et c’est là que Qinwen est venue me voir. Je n’ai repris le travail qu’a­près avoir réglé mes problèmes person­nels », a expliqué de manière un peu confuse et mysté­rieuse Pere Riba à nos confrères de Puntodebreak.

Reste désor­mais à savoir si Brad Gilbert, co‐entraîneur de Coco aux côtés de l’Espagnol, va prendre seul les rênes ou bien s’il sera rejoint par un nouveau coach.