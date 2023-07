Récemment de passage sur la chaîne Youtube Atlantic Council pour évoquer sa carrière de joueuse de tennis ainsi que la guerre entre son pays, l’Ukraine, et la Russie, Elina Svitolina s’est égale­ment confiée sur sa fille et sur les valeurs qu’elle aime­rait lui inculquer.

« Je pense que c’est l’esprit que je veux qu’elle adopte. Je ne sais pas si elle va me voir jouer à mon niveau le plus élevé parce qu’elle n’a que neuf mois main­te­nant et je ne sais pas quand j’arrêterai, mais j’espère pouvoir jouer encore quelques années de plus pour qu’elle puisse voir cet esprit combatif que j’ai depuis mon jeune âge. Je mets toujours tout mon coeur sur le terrain. Être auda­cieuse, jouer sans peur, te battre pour ce que tu crois, je veux qu’elle ait ces valeurs. »