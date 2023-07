Demi‐finaliste surprise de Wimbledon neuf fois seule­ment après avoir accouché de sa fille, Skaï, Elina Svitolina a prouvé qu’elle était une vraie cham­pionne même si elle n’a pour l’ins­tant toujours pas remporté de titre du Grand Chelem.

Ce vendredi, sur son compte Instagram, l’Ukrainienne a donc tenu à faire passer un message à ses nombreux fans, le tout avec quelques photos sélec­tion­nées avec soin.

« Je suis juste en train de prendre un moment pour réflé­chir à mon parcours et à quel point je suis recon­nais­sante pour tout l’amour et le soutien que je reçois de chacun d’entre vous. Le tennis est ma passion depuis que je suis toute petite, et c’est grâce à votre soutien indé­fec­tible que je peux vivre mon rêve chaque jour. Je tiens à vous remer­cier tous d’avoir parti­cipé à cet incroyable voyage avec moi. Continuons à nous inspirer et à nous élever les uns les autres alors que nous pour­sui­vons nos rêves ensemble ! »