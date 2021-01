Comme vous le savez, l’application des matchs en direct de la WTA et de l’ATP n’existe plus en raisons de problèmes techniques. Ces derniers jours, plusieurs joueurs et joueuses se sont insurgés contre cette décision à commencer par la Belge Kristen Flipkens qui a décidé de lancer une pétition via son compte Twitter. La 86e mondial a déjà obtenu plus de 800 retweets en cinq heures. Assez pour accélérer le retour de l’application ?

Retweet if you want the ATP/WTA live app back 🙏 — Kirsten Flipkens (@FlipperKF) January 6, 2021