Dans sa très longue inter­view accordée à GQ après son tournoi de Birmingham, Caroline Garcia a été inter­rogée sur le succès surprise de Barbora Krejčíková. Une victoires dont elle veut fina­le­ment s’ins­pirer prochai­ne­ment : « De voir que là, et dans d’autres tour­nois avant, des filles qui n’ont jamais atteint de stade de la compé­ti­tion, ça booste. Krejčíková, elle était en dehors des 100 premières au clas­se­ment il y a un an ! (114è exac­te­ment en septembre 2020, ndlr) Réussir à monter de les 30 premières avec le clas­se­ment gelé, ça montre son niveau, sa saison. Là elle est désor­mais 15è (33è avant Roland‐Garros, ndlr), elle a gagné Roland. Dans le sport, tu te dis que tout est possible, tout le temps, mais là encore plus que jamais ! Ça fait partie des choses qui t’aident le matin après un tournoi comme Birmingham. Tu te dis “oh, il s’est passé ça, ce n’était pas moi, j’ai mal joué mais si je continue à m’entraîner, ça pour­rait payer un jour. Celle qui a gagné Roland‐Garros a deux bras et deux jambes, comme moi. Elle sait jouer au tennis, je peux le faire aussi.” Il faut avoir cette profonde confiance en soi et cette déter­mi­na­tion que tu peux y arriver. Sinon tu ne fais pas ce sport où tu vas d’un hôtel à l’autre pour rien. Voir des joueuses comme ça en demi‐finale, on se dit qu’on peut y arriver » a expliqué la Lyonnaise, qui avait aussi rendu un bel hommage à Novak dans cet entretien.