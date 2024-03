Battue à la surprise géné­rale par Alexandrova en huitièmes de finale à Miami après avoir remporté haut la main le WTA 1000 d’Indian Wells, Iga Swiatek a pris le temps d’ac­corder une petite inter­view à nos confrères de Tennis 365 dans laquelle elle dévoile, en plus de son idole de toujours Rafael Nadal, ses trois joueurs préférés de toute l’histoire.

« Rafael Nadal était mon idole depuis mon plus jeune âge et m’a inspiré à travailler dur et à rester humble. Sinon Steffi Graf pour sa quête de l’ex­cel­lence et sa présence intense sur le court. Et Serena et Venus Williams pour avoir façonné notre jeu tel qu’il est aujourd’hui et l’avoir changé à de nombreux niveaux. »