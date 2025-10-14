L’histoire de Jelena Dokic, ancienne 4e joueuse mondiale et lauréate de six tournois en simple, est certainement l’une des plus tristes de l’histoire du tennis.
Battue dès son plus jeune âge par un père violent, sans remord et désormais décédé, l’Australienne s’est récemment confiée pour la chaîne ABC sur sa reconstruction difficile. Un témoignage lourd et nécessaire pour celle qui a vécu un véritable enfer.
« Pourquoi je n’ai pas assisté aux funérailles de mon père ? Je ne me sentais pas obligée d’y aller. C’est la fin. C’est terminé. Je ne lui pardonne pas et je n’ai pas à lui pardonner, mais c’est important – je ne le déteste pas. Je dois l’accepter, accepter qu’il ne m’aimait pas et qu’il ne m’a jamais aimée. Je crois sincèrement qu’on ne peut pas faire ça à son enfant si on l’aime vraiment. Après six ans, j’ai commencé à jouer au tennis et les abus ont commencé. Dès l’âge de neuf ou dix ans, j’ai été sauvagement battue, frappée à coups de poing et de pied à la tête, si fort que je me suis évanouie. J’ai essayé d’accepter mon père deux ou trois fois, mais en vain. C’est dur de ne pas avoir le moindre regret. Et il a dit qu’il recommencerait, sauf que j’ai dit non et nous avons été séparés pendant dix ans. »
