L’histoire de Jelena Dokic, ancienne 4e joueuse mondiale et lauréate de six tour­nois en simple, est certai­ne­ment l’une des plus tristes de l’his­toire du tennis.

Battue dès son plus jeune âge par un père violent, sans remord et désor­mais décédé, l’Australienne s’est récem­ment confiée pour la chaîne ABC sur sa recons­truc­tion diffi­cile. Un témoi­gnage lourd et néces­saire pour celle qui a vécu un véri­table enfer.

« Pourquoi je n’ai pas assisté aux funé­railles de mon père ? Je ne me sentais pas obligée d’y aller. C’est la fin. C’est terminé. Je ne lui pardonne pas et je n’ai pas à lui pardonner, mais c’est impor­tant – je ne le déteste pas. Je dois l’ac­cepter, accepter qu’il ne m’ai­mait pas et qu’il ne m’a jamais aimée. Je crois sincè­re­ment qu’on ne peut pas faire ça à son enfant si on l’aime vrai­ment. Après six ans, j’ai commencé à jouer au tennis et les abus ont commencé. Dès l’âge de neuf ou dix ans, j’ai été sauva­ge­ment battue, frappée à coups de poing et de pied à la tête, si fort que je me suis évanouie. J’ai essayé d’ac­cepter mon père deux ou trois fois, mais en vain. C’est dur de ne pas avoir le moindre regret. Et il a dit qu’il recom­men­ce­rait, sauf que j’ai dit non et nous avons été séparés pendant dix ans. »