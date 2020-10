Après la victoire, ce dimanche, d’Aryna Sabalenka en finale du tournoi d’Ostrava face à sa compatriote Victoria Azarenka, le circuit principal féminin est quasiment terminé pour l’année 2020. Seul le tournoi autrichien de Linz qui se déroulera du 9 au 15 novembre reste au programme.

La faute à la pandémie de Covid-19 et au fait que la majeure partie des tournois de fin de saison (dont le Masters bis et le Masters) sont prévus dans des pays asiatiques et principalement en Chine (Wuhan, Zhengzhou, Tokyo, Shenzhen, Zhuhai et Guangzhou). Évidemment, l’annulation de ces tournois représentent une énorme perte financière pour l’ensemble des acteurs du circuit à commencer par les joueuses et leur entourage.