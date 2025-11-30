AccueilWTALes fans ne lâchent pas Coco Gauff, son père, Corey, monte au...
WTA

Les fans ne lâchent pas Coco Gauff, son père, Corey, monte au créneau : « Détendez‐vous »

Thomas S
Par Thomas S

-

58
Tennis - Roland Garros 2025 - ITF - J

Alors qu’elle n’a toujours pas résolu ses problèmes au service, comme en atteste son nombre impres­sion­nant de doubles fautes réali­sées en 2025, Coco Gauff fait l’objet de nombreuses critiques concer­nant ce défaut persistant. 

Du coup, son père, Corey, a décidé de monter au front en répon­dant direc­te­ment à un fan un peu trop pres­sant sur Instagram. 

« Détendez‐vous, c’est une statis­tique, un fait et un domaine à améliorer. Elle va s’amé­liorer, elle travaille toujours dur, les résul­tats ne mentent pas… Il sera diffi­cile de trouver quel­qu’un qui travaille plus dur qu’elle sur son jeu… 2026, elle arrive. »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 14:14

Article précédent
La vie de Lorenzo Musetti va encore changer
Article suivant
Iga Swiatek est prévenue : « J’ai entendu dire qu’une fois, Roger Federer n’avait pas été auto­risé à entrer, donc je vais devoir me préparer »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.