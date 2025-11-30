Alors qu’elle n’a toujours pas résolu ses problèmes au service, comme en atteste son nombre impres­sion­nant de doubles fautes réali­sées en 2025, Coco Gauff fait l’objet de nombreuses critiques concer­nant ce défaut persistant.

Du coup, son père, Corey, a décidé de monter au front en répon­dant direc­te­ment à un fan un peu trop pres­sant sur Instagram.

« Détendez‐vous, c’est une statis­tique, un fait et un domaine à améliorer. Elle va s’amé­liorer, elle travaille toujours dur, les résul­tats ne mentent pas… Il sera diffi­cile de trouver quel­qu’un qui travaille plus dur qu’elle sur son jeu… 2026, elle arrive. »