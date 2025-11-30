Alors qu’elle n’a toujours pas résolu ses problèmes au service, comme en atteste son nombre impressionnant de doubles fautes réalisées en 2025, Coco Gauff fait l’objet de nombreuses critiques concernant ce défaut persistant.
Du coup, son père, Corey, a décidé de monter au front en répondant directement à un fan un peu trop pressant sur Instagram.
« Détendez‐vous, c’est une statistique, un fait et un domaine à améliorer. Elle va s’améliorer, elle travaille toujours dur, les résultats ne mentent pas… Il sera difficile de trouver quelqu’un qui travaille plus dur qu’elle sur son jeu… 2026, elle arrive. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 14:14