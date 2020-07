Dans une interview donnée à Tennishead, Madison Keys a évoqué le retour de la compétition, et toutes les difficultés que cela engendre : « Le plus dur sera de jouer à nouveau. Je n’ai pas joué de match en simple depuis l’Australie. Cela fait quelques mois, donc il va certainement falloir un certain temps pour revenir dans le jeu. Il va probablement être très difficile pour nous tous de contrôler ces nerfs et de revenir à cette mentalité de match. »

L’Américaine estime tout de même que cette interruption leur fera apprécier à quel point ce sport est précieux lors du retour : « Je pense que nous avons tous pris pour acquis à quel point nous aimons la compétition. Même les jours où vous perdez, vous pouvez sortir et participer à des compétitions et pratiquer un sport que vous aimez. Je pense que nous n’oublierons jamais cela. C’était quelque chose que nous tenions vraiment pour acquis auparavant. »