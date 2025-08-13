Maria Sharapova reste très active depuis sa retraite.

La Russe se confie régu­liè­re­ment sur ses victoires pres­ti­gieuses, notam­ment sur ses cinq titres du Grand Chelem.

Dans le podcast Served, animé par Andy Roddick, l’an­cienne numéro un mondiale s’est livrée sur un épisode parti­cu­lier, après son sacre à Wimbledon en 2004, alors qu’elle n’avait que 17 ans :

« Le lende­main matin, mon père avait fait la fête avec ses amis toute la nuit et il est arrivé. Nous étions dans une chambre d’hôtes avec une famille, dans l’ap­par­te­ment du dernier étage d’une maison du village de Wimbledon. Je suis retournée dans ma chambre après le bal de Wimbledon, et puis, à 5 heures du matin, mon père est arrivé avec tous ces jour­naux. Il les a jetés par terre et il a dit : « On a réussi ! » Ce moment, c’est tout ce que j’ai donné, tout le travail, tous les sacri­fices, toute la sueur, les larmes et les rires, et mon père a passé une soirée amusante, il rentre à la maison et sa fille est sur la couver­ture de tous ces jour­naux, et c’est ce moment de fierté où vous vous dites : OK, c’est pour ça que j’ai travaillé dur. »

Une révé­la­tion qui en dit long sur la pres­sion que les joueurs peuvent ressentir, mais aussi sur celle de leur entou­rage, qui, eux aussi, ont parfois besoin de relâ­cher la pression.