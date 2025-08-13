Maria Sharapova reste très active depuis sa retraite.
La Russe se confie régulièrement sur ses victoires prestigieuses, notamment sur ses cinq titres du Grand Chelem.
Dans le podcast Served, animé par Andy Roddick, l’ancienne numéro un mondiale s’est livrée sur un épisode particulier, après son sacre à Wimbledon en 2004, alors qu’elle n’avait que 17 ans :
« Le lendemain matin, mon père avait fait la fête avec ses amis toute la nuit et il est arrivé. Nous étions dans une chambre d’hôtes avec une famille, dans l’appartement du dernier étage d’une maison du village de Wimbledon. Je suis retournée dans ma chambre après le bal de Wimbledon, et puis, à 5 heures du matin, mon père est arrivé avec tous ces journaux. Il les a jetés par terre et il a dit : « On a réussi ! » Ce moment, c’est tout ce que j’ai donné, tout le travail, tous les sacrifices, toute la sueur, les larmes et les rires, et mon père a passé une soirée amusante, il rentre à la maison et sa fille est sur la couverture de tous ces journaux, et c’est ce moment de fierté où vous vous dites : OK, c’est pour ça que j’ai travaillé dur. »
Une révélation qui en dit long sur la pression que les joueurs peuvent ressentir, mais aussi sur celle de leur entourage, qui, eux aussi, ont parfois besoin de relâcher la pression.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 10:21