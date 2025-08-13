Qualifié puis tombeur de Jordan Thompson, Tomas Machac et Tommy Paul, Adrian Mannarino va désormais défier le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati.
Et si le Français de 37 ans a perdu ses trois premières confrontations face à l’Italien, son ami et compatriote, Gilles Simon, croit en lui.
« La victoire de Manna, vous n’êtes pas prêts », a écrit l’ex‐6e joueur mondial sur le réseau social X.
La victoire de Manna vous êtes pas prêts— Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 12, 2025
Mannarino tentera l’exploit aux alentours de 19h ce mercredi, heure française.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 10:42