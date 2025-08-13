AccueilATPATP - CincinnatiGilles Simon avant le match entre Sinner et Mannarino : "Vous n'êtes...
ATP - Cincinnati

Gilles Simon avant le match entre Sinner et Mannarino : « Vous n’êtes pas prêts »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Qualifié puis tombeur de Jordan Thompson, Tomas Machac et Tommy Paul, Adrian Mannarino va désor­mais défier le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Et si le Français de 37 ans a perdu ses trois premières confron­ta­tions face à l’Italien, son ami et compa­triote, Gilles Simon, croit en lui. 

« La victoire de Manna, vous n’êtes pas prêts », a écrit l’ex‐6e joueur mondial sur le réseau social X. 

Mannarino tentera l’ex­ploit aux alen­tours de 19h ce mercredi, heure française.

Publié le mercredi 13 août 2025 à 10:42

