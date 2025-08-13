Varvara Gracheva retrouve un peu de couleur.
La Française, jusqu’à présent auteure d’une belle semaine à Cincinnati, a confirmé en sortant la tête de série n°11, la Tchèque Karolina Muchova.
En conférence de presse d’après‐match, relayée par le journal L’Équipe, elle est revenue sur la source d’inspiration qui lui a permis de réaliser cette belle victoire :
« Face à Muchova, le plan avait été bien établi et il a été bien appliqué. Je savais que je n’étais pas favorite, mais Caleb (son coach) avait vu ce qu’il fallait faire et j’ai bien exécuté tout ça. Je me suis aussi inspirée du match de Caroline Garcia au tour précédent (défaite 6–7, 6–7 de cette dernière, ndlr). Elle avait très bien joué, à quelques petites fautes près qui ont laissé Muchova dans le match. Là, j’avais un objectif, il fallait la faire courir le plus possible, lifter quand je n’étais pas en position d’attaque. »
L’actuelle 103e joueuse mondiale avait fait plus tôt dans la semaine parler d’elle, car elle n’avait pas encore fait pleinement connaissance avec son nouveau coach, dont elle connaissait pas le nom.
Au prochain tour, elle affrontera l’Allemande, 125e mondiale, Ella Seidel. Un coup à jouer pour atteindre les quarts de finale d’un Masters 1000, ce qui serait une première pour la Française.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 11:15