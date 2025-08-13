Varvara Gracheva retrouve un peu de couleur.

La Française, jusqu’à présent auteure d’une belle semaine à Cincinnati, a confirmé en sortant la tête de série n°11, la Tchèque Karolina Muchova.

En confé­rence de presse d’après‐match, relayée par le journal L’Équipe, elle est revenue sur la source d’ins­pi­ra­tion qui lui a permis de réaliser cette belle victoire :

« Face à Muchova, le plan avait été bien établi et il a été bien appliqué. Je savais que je n’étais pas favo­rite, mais Caleb (son coach) avait vu ce qu’il fallait faire et j’ai bien exécuté tout ça. Je me suis aussi inspirée du match de Caroline Garcia au tour précé­dent (défaite 6–7, 6–7 de cette dernière, ndlr). Elle avait très bien joué, à quelques petites fautes près qui ont laissé Muchova dans le match. Là, j’avais un objectif, il fallait la faire courir le plus possible, lifter quand je n’étais pas en posi­tion d’attaque. »

L’actuelle 103e joueuse mondiale avait fait plus tôt dans la semaine parler d’elle, car elle n’avait pas encore fait plei­ne­ment connais­sance avec son nouveau coach, dont elle connais­sait pas le nom.

Au prochain tour, elle affron­tera l’Allemande, 125e mondiale, Ella Seidel. Un coup à jouer pour atteindre les quarts de finale d’un Masters 1000, ce qui serait une première pour la Française.