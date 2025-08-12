Monica Seles est une véritable battante.
L’ancienne numéro un mondiale a remporté de nombreux titres, dont son premier à Roland‐Garros en 1990.
Elle a également connu un drame lorsqu’elle a été agressée lors du tournoi de Hambourg, poignardée par un spectateur.
La désormais citoyenne Américaine a récemment fait une révélation sur sa maladie neuromusculaire, dans des propos relayés par le média serbe Sportklub :
» Je n’avais jamais entendu parler de cette maladie avant d’aller chez le médecin pour la première fois. Quand il m’a annoncé le diagnostic, je me suis dit : « Quoi ? » ». J’ai appris à vivre normalement, mais j’ai dû me remettre à zéro à plusieurs reprises. La première fois, c’était quand j’ai quitté la Yougoslavie pour l’Amérique. J’avais 13 ans, je ne parlais pas la langue. J’ai quitté ma famille. C’était très difficile. La deuxième fois, c’était quand je suis devenu un grand champion. L’argent, la célébrité, l’attention, tout change… Et je n’avais que 16 ans. La troisième fois, c’était, bien sûr, quand j’ai reçu un coup de poignard dans le dos. Et maintenant, cette maladie : la myasthénie grave. »
Une maladie qui affecte le quotidien de la joueuse, détentrice de neuf titres du Grand Chelem.
Publié le mardi 12 août 2025 à 16:45