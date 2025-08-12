Monica Seles est une véri­table battante.

L’ancienne numéro un mondiale a remporté de nombreux titres, dont son premier à Roland‐Garros en 1990.

Elle a égale­ment connu un drame lorsqu’elle a été agressée lors du tournoi de Hambourg, poignardée par un spectateur.

La désor­mais citoyenne Américaine a récem­ment fait une révé­la­tion sur sa maladie neuro­mus­cu­laire, dans des propos relayés par le média serbe Sportklub :

» Je n’avais jamais entendu parler de cette maladie avant d’aller chez le médecin pour la première fois. Quand il m’a annoncé le diag­nostic, je me suis dit : « Quoi ? » ». J’ai appris à vivre norma­le­ment, mais j’ai dû me remettre à zéro à plusieurs reprises. La première fois, c’était quand j’ai quitté la Yougoslavie pour l’Amérique. J’avais 13 ans, je ne parlais pas la langue. J’ai quitté ma famille. C’était très diffi­cile. La deuxième fois, c’était quand je suis devenu un grand cham­pion. L’argent, la célé­brité, l’at­ten­tion, tout change… Et je n’avais que 16 ans. La troi­sième fois, c’était, bien sûr, quand j’ai reçu un coup de poignard dans le dos. Et main­te­nant, cette maladie : la myas­thénie grave. »

Une maladie qui affecte le quoti­dien de la joueuse, déten­trice de neuf titres du Grand Chelem.