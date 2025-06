Consultant pour Eurosport et de passage dans l’émis­sion « Service Gagnant » pour évoquer l’avenir de Loïs Boisson, qui est une candi­date sérieuse pour obtenir une invi­ta­tion pour le grand tableau de Wimbledon (du 30 juin au 13 juillet), Nicolas Mahut a fait part de son optimisme.

« Il y a deux choses. Est‐ce que Wimbledon doit inviter Loïs Boisson ? Non. Ils font abso­lu­ment ce qu’ils veulent et ils peuvent privi­lé­gier leurs joueurs et joueuses. Maintenant, ils ont souvent donné des invi­ta­tions aux joueurs étran­gers parce qu’ils esti­maient qu’il n’y avait pas assez de joueurs et joueuses anglais qui le méri­taient. Je suis abso­lu­ment convaincu que Loïs aura la wild card. »