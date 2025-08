Loïs Boisson a fait renaître l’es­poir dans le tennis féminin fran­çais, avec sa demi‐finale à Roland‐Garros et son titre à Hambourg. Mais malgré cela, les inquié­tudes autour de sa forme actuelle commencent à s’accumuler.

On le sait, Loïs a encore du travail à faire au niveau physique pour éviter les bles­sures à répé­ti­tion, et malheu­reu­se­ment, après avoir déclaré forfait pour le WTA 1000 de Montréal, elle a décidé de ne pas parti­ciper à Cincinnati, comme elle l’a annoncé sur son compte Instagram.

« Reprise de la saison sur dur unique­ment à Cleveland pour me laisser le temps d’être tota­le­ment à 100 % en vue de l’US Open. J’ai repris l’en­traî­ne­ment et la réath­lé­ti­sa­tion se passe très bien mais, en accord avec mon équipe et mon staff médical, cela repré­sen­tait un risque de reprendre trop tôt et notam­ment dès le tournoi de Cincinnati », a écrit celle qu’on devrait donc retrouver dans l’Ohio la semaine avant l’US Open, du 17 au 23 août.