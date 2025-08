Difficile pour tous les passionnés de tennis de ne pas comparer les exploits actuels de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avec ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic lors­qu’ils avaient le même âge.

Mais selon Stefanos Tsitsipas, qui a joué contre tous ces joueurs, il est encore trop tôt pour dire que Sinner et Alcaraz sont au niveau du Big Three. Pour lui, ce sont les titres qui comptent.

« Je ne pense pas que l’on puisse affirmer que Sinner et Alcaraz sont meilleurs que Federer, Nadal et Djokovic tant qu’ils n’au­ront pas remporté autant de tour­nois, et cela prendra du temps. Ce que l’on peut dire, c’est que le niveau de Jannik et Carlos est très élevé. Nous allons conti­nuer à avoir de nouveaux cham­pions, de nouvelles stars. Cela va conti­nuer. Cela fait partie du jeu et de son fonc­tion­ne­ment. Ce que nous pouvons égale­ment dire, c’est que Roger, Rafa et Novak ont élevé le niveau et que le nombre de titres qu’ils ont remportés sera diffi­cile à battre. »