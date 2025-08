Alexei Popyrin prépare son prochain match face à Holger Rune, toujours en course pour défendre son titre au Masters 1000 du Canada. Lorsqu’on lui a demandé quelle victoire était la plus impor­tante pour lui entre ce tournoi où sa victoire face à Novak Djokovic à l’US Open de la même année, l’Australien n’a pas hésité.

« C’était mémo­rable, mais gagner au Canada a eu plus d’im­por­tance pour moi, car j’ai réussi à enchaîner six matchs contre des joueurs du top 20. C’est ce que j’ai toujours voulu : une certaine régu­la­rité pour affronter les meilleurs. Je ne veux rien enlever à l’ex­plo­si­vité de mon jeu. Parfois, je me dis que je devrais attendre un peu plus long­temps avant de tenter un coup gagnant, mais mon essence en tant que joueur est l’agres­si­vité. Beaucoup pensent que je me déplace mal sur le court, mais je sens que, compte tenu de ma taille, je peux me déplacer avec une grande agilité. »