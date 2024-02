Ons Jabeur n’a pas oublié sa finale de Wimbledon perdue l’année dernière face à Marketa Vondrousova, alors qu’elle était large­ment favorite.

Déjà vaincue en finale en 2022 par Rybakina, la Tunisienne avait énor­mé­ment d’es­poir de remporter un premier titre en Grand Chelem à l’issue de ce match, mais elle s’est à nouveau écroulée.

Dans le podcast Abtal, la numéro 6 mondiale est revenue sur ce souvenir doulou­reux, en essayant de prendre du recul et de comprendre les raisons de ce nouvel échec.

« Peut‐être que les attentes m’ont gênée parce que j’étais sûre de pouvoir gagner ce match. J’étais prête, je jouais des matches extra­or­di­naires. J’ai aussi trouvé que c’était injuste parce que j’avais eu des matches plus diffi­ciles avant, ce qui a rendu les choses plus compli­quées. J’ai bien joué ces deux dernières années, je me suis construite. Le fait d’échouer sur un seul match m’a fait mal. »