Avoir deux coachs aussi impor­tants n’est pas toujours une chose fréquente pour un joueur de tennis, mais c’est la méthode choisie par Jannik Sinner, avec ses deux entraî­neurs Simone Vagnozzi et Darren Cahill.

Une méthode qui fonc­tionne visi­ble­ment à merveille étant donné la progres­sion de l’Italien, jusqu’à arriver à son premier sacre en Grand Chelem à Melbourne.

On pour­rait penser que la colla­bo­ra­tion entre deux coachs pour­rait être quelque peu labo­rieuse, mais Jannik a expliqué lors d’une confé­rence de presse pour la Fédération Italienne de tennis comment l’équi­libre fonctionnait.

« Ils sont ouverts d’es­prit et savent travailler ensemble. Aucun des deux ne veut imposer ses critères et c’est la clé. Ce que je travaille le plus avec Simone, c’est la partie tactique et tech­nique. Il me connaît bien et sait quels coups je dois travailler. Darren sait comment amener les gens à la première place et il est passé maître dans l’art de gérer la pres­sion. Avec lui, je me concentre davan­tage sur les aspects mentaux du jeu. »