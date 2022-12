Afin de « préserver » sa santé mentale, Naomi Osaka avait refusé de se présenter en confé­rence de presse lors de Roland‐Garros 2021. Sur le plateau du Late Show, elle est revenue sur cet événe­ment à Paris, où elle avait fina­le­ment déclaré forfait avant son 2e tour,

« J’étais allongé à la maison pendant un moment après que tout ça soit arrivé. Mais ensuite, je suis allé aux Jeux olym­piques et il y avait telle­ment d’ath­lètes qui m’ont approché et j’ai été vrai­ment surpris et honoré parce que ce sont des gens que je vois à la télé­vi­sion et que j’aime bien, je me suis senti vrai­ment recon­nais­sante et soutenue », a confié la Japonaise, qui a égale­ment parlé de la « honte » qu’elle a pu ressentir durant cette année diffi­cile.