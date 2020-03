C’est une stratégie pour le moins étonnante utilisée par la WTA. L’instance du circuit féminin a annulé les tournois américains de Miami et Charleston mais pas ceux prévus en Europe (pour l’instant). Dans les colonnes du New York Times, le célèbre journaliste Christopher Clarey explique que certains tournois féminins pourraient connaître des difficultés financières s’ils n’avaient pas lieu. Une explication que Steve Simon, patron de la WTA, n’a pas écarté : « C’est en partie la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans une course pour annoncer une annulation de la moitié de l’année. Nous voulons voir ces événements fonctionner si nous le pouvons, et nous voulons voir les joueuses jouer et gagner leur argent et leurs points. »

Spoke with Steve Simon, head of the WTA Tour, who amid the stampede, is trying to avoid cancelling events too quickly https://t.co/xXTby2AueU pic.twitter.com/fgLJOJyz98 — Christopher Clarey (@christophclarey) March 13, 2020