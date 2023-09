Opérée des deux poignets et de la cheville, Emma Raducanu n’a plus joué depuis le 18 avril dernier et une défaite au premier tour à Stuttgart contre Jelena Ostapenko. Dans un entre­tien accordé à la BBC, la Britannique de 20 ans, actuel­le­ment 214e au clas­se­ment WTA, a annoncé qu’elle ne revien­drait pas sur le circuit avant 2024.

« La saison prochaine, je serai de retour. C’était diffi­cile de regarder les Grands Chelems passer les uns après les autres, mais j’ai essayé de rester dans mon coin autant que possible et de me concen­trer sur mon réta­blis­se­ment. Quelqu’un m’a dit : « Inquiète‐toi quand on ne parle pas de toi. Le fait que l’on parle encore de moi alors que je ne parti­cipe pas à ces événe­ments est un compli­ment », a déclaré Raducanu, toujours très média­tisée depuis son impro­bable sacre à l’US Open en 2021.