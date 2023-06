Plusieurs joueuses ont noté l’ap­pa­ri­tion d’une certaine tension sur le circuit WTA depuis le début de la guerre en Ukraine. Lors d’une longue inter­view à L’Equipe, la Biélorusse Aryna Sabalenka a raconté une anec­dote inédite à ce sujet.

« Un jour, un entraî­neur d’une joueuse ukrai­nienne me dit en rigo­lant : ‘Je suis content que tu aies perdu.’ Je suis direc­te­ment allée au bureau de la WTA. Je pleu­rais comme un bébé, sans pouvoir parler ni m’ar­rêter. Il m’a suivie et criait que je lançais les bombes. Je me sentais coupable de quelque chose que je n’ai pas fait. Cela s’ajou­tait à ma mauvaise période sur le court, et l’en­chaî­ne­ment des événe­ments, comme l’in­ter­dic­tion de jouer à Wimbledon en 2022 m’a démo­ra­lisée. Il faut que les gens comprennent quelque chose : on ne soutient pas la guerre. Donc, qu’est‐ce que vous attendez de nous ? Qu’on crie ‘no war, no war’ ? Évidemment qu’on ne la soutient pas. J’ai mis du temps à inté­grer que je n’avais rien fait de mal et, surtout, que je ne peux pas donner aux gens, surtout aux Ukrainiens, ce qu’ils espèrent de moi. Si on pouvait arrêter la guerre, on l’arrêterait. »