« Pour progresser sur gazon, je regarde souvent des vidéos de Federer ou de Murray et je ne parle pas de celles concer­nant Djokovic », expli­quait Carlos Alcaraz en début de semaine au Queen’s. Un autre jeune joueur n’ayant pas une grande expé­rience sur gazon, Holger Rune, a commenté cette déclaration.

« C’est amusant parce que la veille de mon premier tour ici, je regar­dais Federer contre Novak dans cette finale épique où Roger avait des balles de match et tout le reste (finale de Wimbledon 2019, ndlr). Je regar­dais leurs mouve­ments laté­raux et, honnê­te­ment, on dirait qu’ils jouent sur des courts en dur, ils ont l’air terri­ble­ment équi­li­brés. Ils ne semblent pas avoir besoin de faire ces pas de côté que l’on voit chez tant d’autres joueurs. J’essaie d’être très fort avec mes jambes pour ne pas avoir à faire trois pas de plus, c’est donc une ques­tion d’équi­libre et de force dans les jambes. J’ai demandé à mon prépa­ra­teur physique de travailler sur ce point pour activer les fessiers et les jambes afin de devenir plus fort », a révélé le Danois, opposé à Lorenzo Musetti ce vendredi en quarts de finale du Queen’s.