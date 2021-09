Simona Halep n’a pas traîné.

Quelques joueurs seule­ment après s’être séparé de son coach depuis plus de six ans, l’Australien Darren Cahill, la Roumaine a déjà trouvé son rempla­çant en la personne d’ Adrian Marcu. Ce dernier n’est pas un inconnu du clan Halep puis­qu’il a déjà travaillé avec Simona lors de la saison 2013.

Ambitieux, l’en­traî­neur roumain désire même faire évoluer le jeu de sa compa­triote, un peu trop passif à son goût : « Elle a encore des chances de gagner des Grand Chelems, mais Simona n’a pas beau­coup joué à cause des bles­sures, de la pandémie, de la situa­tion. Si elle joue plus, alors auto­ma­ti­que­ment ce sera plus facile de se rappro­cher de son meilleur niveau. J’aimerais que Simona joue un peu plus agres­si­ve­ment, car c’est une joueuse de vitesse et une joueuse qui termine les points plus rapi­de­ment. Je suis convaincu qu’elle peut jouer plus agres­si­ve­ment et imposer son jeu. »