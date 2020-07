Elina Svitolina avait émis quelques doutes quant à sa participation à l’US Open à partir du 31 août prochain. La joueuse ukrainienne privilégierait un retour à la compétition à Madrid et Roland-Garros. « Vu la situation actuelle aux États-Unis, je pense que je vais commencer ma saison à Madrid et ne pas jouer l’US Open. Il s’agit d’une décision momentanée, car je ne suis sûr de rien à 100 %. J’étais motivéé pour jouer à l’US Open, mais ma santé passe avant tout et je ne vais pas prendre de risques », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à un site web de son pays.

Elle estime néanmoins que les deux Grand Chelem vont se disputer : « Avant, j’avais beaucoup de doutes, mais au fil des jours, je me suis rendu compte que les deux tournois auraient lieu. Roland Garros est très clair et l’US Open dépend de la décision prise par les organisateurs. Je pense qu’un accord sera conclu afin que les joueurs puissent jouer les deux tournois en garantissant évidemment leur sécurité. »