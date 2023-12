Invitée à faire le bilan de la saison d’Iga Swiatek, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Tracy Austin, consul­tante pour le site Tennis.com, a estimé que la victoire de la Polonaise face à Caroline Garcia en octobre dernier à Pékin avait tota­le­ment changé sa dyna­mique pour la fin de l’année.

« Il y a eu un match que je quali­fierai de retour­ne­ment de situa­tion en deux minutes. En octobre, Iga a affronté la dange­reuse Caroline Garcia en quarts de finale à Pékin. Iga a perdu le premier set 7–6 (8), puis a remporté de justesse le deuxième dans un autre jeu décisif, 7–6 (5). Cette courte marge lui a donné le déclic, et à partir de là, la confiance d’Iga a grimpé en flèche. Elle a remporté le troi­sième set 6–1 et n’a pas perdu d’autre set le reste de l’année. Elle a remporté Pékin et a ensuite complè­te­ment dominé les finales de la WTA, avec cinq victoires consé­cu­tives contre des joueuses du Top 7, dont cinq sets 6–0 ou 6–1. C’était un moment déter­mi­nant pour terminer l’année. »