Au cours d’une récente inter­view accordée à Tuttosport, Ivan Ljubicic, qui officie actuel­le­ment au sein de la fédé­ra­tion fran­çaise de tennis, est revenu sur la fin de saison impres­sion­nante de Jannik Sinner qui est parvenu jusqu’en finale du Masters avant de mener l’Italie au sacre en Coupe Davis.

« J’ai tout de suite cru en ses chances. Jannik n’est pas comme Alcaraz, qui est passé de 40 à 1, il a besoin d’étapes. Je pense que ce qu’il a fait ces deux derniers mois, la confir­ma­tion du travail acharné, l’a rapproché du but. Il avait besoin de certaines expé­riences pour se sentir à l’aise sur ce chemin. À la fin de l’année 2022, j’avais dit que je regret­tais que Jannik n’ait pas joué des matchs impor­tants contre les plus grands joueurs. Maintenant, il n’a plus rien à apprendre. Il a commencé par gagner son premier Masters 1000, puis il a battu tous les numéros 1 mondiaux, il est arrivé en finale à Turin et l’a perdue aussi parce qu’il était très fatigué après une demi‐finale diffi­cile contre Medvedev, mais quand il a quitté le court, il avait déjà l’es­prit tourné vers l’équipe et la Coupe Davis. »