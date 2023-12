Comme vous le savez (ou non), sur le circuit profes­sionnel, le clas­se­ment protégé permet à un joueur absent pendant au moins six mois d’affilée de parti­ciper à certains tour­nois alors que son clas­se­ment réel ne devrait pas l’y autoriser.

Gravement blessé au talon et absent pendant près d’un an entre 2022 et 2023, Attila Balazs ne se gêne donc pas pour profiter de cette règle mise en place par l’ATP même s’il n’a plus du tout le niveau requis.

Pour preuve, depuis son retour en avril 2023, le Hongrois s’est aligné sur quatre tour­nois (Monte‐Carlo, Barcelone, Madrid, US Open) pour un bilan de quatre défaites, aucun set remporté sur neuf disputés et seule­ment onze jeux gagnés. Le tout en empo­chant près de 100 000 dollars de gains.

Désormais 1030e mondial, Attila Balazs 🇭🇺 utili­sera une nouvelle fois son clas­se­ment protégé pour parti­ciper à l’Open d’Australie 2024. 🔒🇦🇺



À 35 ans, le Hongrois qui ne semble plus aussi compé­titif à ce niveau n’a joué que 4 matchs en 2023 pour 96.000$ empo­chés. 💰 pic.twitter.com/ThZSz79HN8 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) December 4, 2023

Un clas­se­ment protégé que l’ac­tuel 1030e mondial va encore utiliser à l’oc­ca­sion de l’Open d’Australie (du 14 au 28 janvier) où il empo­chera environ 70 000 dollars si l’on se réfère au prize money de l’édi­tion précédente.