Avec la reprise de la compétition cette semaine à Palerme, nous voyons un peu plus à quoi ressemble la « nouvelle normalité » dans le tennis. Des tests réguliers, des hôtels mis à disposition… Mais aussi des conférences de presse face-caméra. Difficile d’entasser de nombreux journalistes dans une salle fermée en ces temps de pandémie. Les médias du monde entier n’ont plus besoin de se déplacer, et peuvent poser leur question en vidéo, comme c’est le cas ici avec Élise Mertens.