Si Emma Raducanu a eu plus de mal que Rafael Nadal pour son grand retour sur les courts après huit mois d’ab­sence, elle qui a été opérée de la cheville et du poignet, la Britannique a assuré l’es­sen­tiel sur le WTA 250 d’Auckland en s’im­po­sant en trois manches face à Gabriela Ruse : 6–3, 4–6, 7–5, après 2h30 de jeu.

Lors de l’in­ter­view d’après match sur le court en Nouvelle Zélande, l’ac­tuelle 301e mondiale a livré ses premières impressions.

« C’est diffi­cile après une si longue inter­rup­tion. Je suis recon­nais­sante d’être en bonne santé et de pouvoir bouger mon corps. Je ne suis pas clouée au lit ou en fauteuil roulant. C’est incroyable d’être ici et de jouer. Je suis vrai­ment heureuse d’être de retour sur le circuit. J’ai hâte de commencer cette saison et de conti­nuer, en espé­rant que je n’aurai pas de bles­sures et que je serai en bonne santé. »