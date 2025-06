Deux ans après son sacre à Wimbledon, Marketa Vondrousova, enfin épar­gnée par les bles­sures, a remporté un nouveau titre, son troi­sième en carrière.

La joueuse tchèque de 25 ans, 164e mondiale avant le début du tournoi, s’est imposée en finale du WTA 500 de Berlin (7−6, 4–6, 6–2) contre la Chinoise Xinyu Wang (49e), à qui elle s’est adressée lors de la céré­monie de remise des prix.

Vondrousova to Xinyu Wang in Berlin :



« Congrats on a great week. You played an amazing match. I saw you wanted to retire in the first round of qualies so I’m happy you didn’t do it. 😂 Congrats to your team, it was a great week for you guys. » pic.twitter.com/E3l3VI5qal