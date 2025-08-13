L’organisation de l’US Open doit se frotter les mains, en convain­cant de nombreux cadors du circuit à s’ali­gner en double mixte à son tournoi. Les paires Carlos Alcaraz – Emma Raducanu, Jannik Sinner – Emma Navarro, Taylor Fritz – Elena Rybakina, ou encore Casper Ruud – Iga Swiatek, seront les grandes attrac­tions de la compétition.

Un détail n’avait pas échappé aux fans, l’ab­sence de Coco Gauff parmi les inscrits. Une déci­sion éton­nante d’au­tant plus que la numéro deux mondiale a fait ses preuves en double, en attei­gnant le sommet du clas­se­ment WTA en 2022.

Interrogé en confé­rence de presse du WTA 1000 de Cincinnati sur son absence au double mixte, la cham­pionne de Roland‐Garros 2025 a précisé que son agenda était trop occupé pour pouvoir y participer.

« Ma semaine avant l’US Open était déjà remplie par mes obli­ga­tions envers mes spon­sors et tout le reste. Si j’avais perdu, je n’au­rais pas été très contente. Je ne voulais donc pas gaspiller mon énergie mentale là‐dessus. Outre les accords avec les spon­sors, le tournoi de Cincinnati se termine lundi, et tu peux commencer à jouer en double mixte à l’US Open dès mardi. Donc, d’un point de vue calen­drier, cela ne me convient pas non plus. Mais je pense que c’est génial. Ce seront deux jours formi­dables. Je n’ex­clus pas la possi­bi­lité d’y parti­ciper à l’avenir. Je planifie mes semaines de spon­so­ring litté­ra­le­ment un an à l’avance, parfois même un an et demi. Et quand tout a été annoncé, j’étais déjà prise », a commenté l’Américaine dans des propos relayés par Championat.