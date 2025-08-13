L’organisation de l’US Open doit se frotter les mains, en convaincant de nombreux cadors du circuit à s’aligner en double mixte à son tournoi. Les paires Carlos Alcaraz – Emma Raducanu, Jannik Sinner – Emma Navarro, Taylor Fritz – Elena Rybakina, ou encore Casper Ruud – Iga Swiatek, seront les grandes attractions de la compétition.
Un détail n’avait pas échappé aux fans, l’absence de Coco Gauff parmi les inscrits. Une décision étonnante d’autant plus que la numéro deux mondiale a fait ses preuves en double, en atteignant le sommet du classement WTA en 2022.
Interrogé en conférence de presse du WTA 1000 de Cincinnati sur son absence au double mixte, la championne de Roland‐Garros 2025 a précisé que son agenda était trop occupé pour pouvoir y participer.
« Ma semaine avant l’US Open était déjà remplie par mes obligations envers mes sponsors et tout le reste. Si j’avais perdu, je n’aurais pas été très contente. Je ne voulais donc pas gaspiller mon énergie mentale là‐dessus. Outre les accords avec les sponsors, le tournoi de Cincinnati se termine lundi, et tu peux commencer à jouer en double mixte à l’US Open dès mardi. Donc, d’un point de vue calendrier, cela ne me convient pas non plus. Mais je pense que c’est génial. Ce seront deux jours formidables. Je n’exclus pas la possibilité d’y participer à l’avenir. Je planifie mes semaines de sponsoring littéralement un an à l’avance, parfois même un an et demi. Et quand tout a été annoncé, j’étais déjà prise », a commenté l’Américaine dans des propos relayés par Championat.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 17:15