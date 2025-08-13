Depuis que Jannik Sinner est devenu le joueur italien le plus titré en Grand Chelem, des rumeurs circulent sur une hypo­thé­tique jalousie du double cham­pion de Roland‐Garros Nicola Pietrangeli.

Si le trans­alpin avait affiché précé­dem­ment son mécon­ten­te­ment sur ces ragots, il a réitéré sa posi­tion dans un entre­tien accordé à Super Tennis.

« Au final, ce que je ne comprends pas, c’est comment les gens peuvent penser que je veux dire du mal de Sinner parce que je suis jaloux. Mais pour­quoi ? Pourquoi devrais‐je en dire du mal ? Comment osent‐ils ? Mais qui sont‐ils ? »