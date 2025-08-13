Depuis que Jannik Sinner est devenu le joueur italien le plus titré en Grand Chelem, des rumeurs circulent sur une hypothétique jalousie du double champion de Roland‐Garros Nicola Pietrangeli.
Si le transalpin avait affiché précédemment son mécontentement sur ces ragots, il a réitéré sa position dans un entretien accordé à Super Tennis.
« Au final, ce que je ne comprends pas, c’est comment les gens peuvent penser que je veux dire du mal de Sinner parce que je suis jaloux. Mais pourquoi ? Pourquoi devrais‐je en dire du mal ? Comment osent‐ils ? Mais qui sont‐ils ? »
Publié le mercredi 13 août 2025 à 17:45