Pour décro­cher sa quali­fi­ca­tion en huitième de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Andrey Rublev a dû s’employer ce mardi. Opposé à Alexei Popeyrin dans un match très serré, le Russe a fina­le­ment eu le dernier mot après 3 h 28 de combat (7−6, 6–7, 5–7).

En inter­view sur le court, il est revenu sur cette confron­ta­tion très disputée.

« Je pensais que j’avais déjà perdu, que tout était fini, c’est ce que j’avais en tête. Mais en réalité, ce n’était pas encore le cas. Cela m’a peut‐être aidé à me détendre et j’ai pu faire quelque chose de diffé­rent. Par exemple, lors du tie‐break, je me suis souvenu comment j’étais sorti au filet, et cela m’a rapporté un set, car il a essayé de me battre, mais n’y est pas parvenu. Cela m’a permis de me détendre d’une certaine manière. Si je ne gagne pas 7–6, 7–6, ce n’est pas grave, le score est accep­table. Nous allons simple­ment conti­nuer à travailler. Et j’ai réussi à jouer plus libre­ment, à prendre plus de risques, ce qui m’a beau­coup aidé », a souligné le onzième joueur mondial, dans des propos relayés par Championat.