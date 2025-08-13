Pour décrocher sa qualification en huitième de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Andrey Rublev a dû s’employer ce mardi. Opposé à Alexei Popeyrin dans un match très serré, le Russe a finalement eu le dernier mot après 3 h 28 de combat (7−6, 6–7, 5–7).
En interview sur le court, il est revenu sur cette confrontation très disputée.
« Je pensais que j’avais déjà perdu, que tout était fini, c’est ce que j’avais en tête. Mais en réalité, ce n’était pas encore le cas. Cela m’a peut‐être aidé à me détendre et j’ai pu faire quelque chose de différent. Par exemple, lors du tie‐break, je me suis souvenu comment j’étais sorti au filet, et cela m’a rapporté un set, car il a essayé de me battre, mais n’y est pas parvenu. Cela m’a permis de me détendre d’une certaine manière. Si je ne gagne pas 7–6, 7–6, ce n’est pas grave, le score est acceptable. Nous allons simplement continuer à travailler. Et j’ai réussi à jouer plus librement, à prendre plus de risques, ce qui m’a beaucoup aidé », a souligné le onzième joueur mondial, dans des propos relayés par Championat.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 18:15