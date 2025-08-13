Venus Williams a presque accompli tout ce qui était possible en Grand Chelem. L’aînée de Serena est parvenue à se hisser dans toutes les finales en majeures, à l’exception du double mixte de l’US Open, où elle n’a fait mieux qu’un quart de finale.
Si elle a obtenue des wildcards pour intégrer le tableau principal du simple et double mixte, la quintuple championne de Wimbledon devrait se consacrer pleinement à cet ultime objectif en 2026.
« En général, je ne joue pas beaucoup après l’US Open, donc vous ne me verrez probablement pas après le tournoi cette année. Mais pour l’année prochaine, ne me comptez pas trop parmi les outsiders ! La seule finale majeure à laquelle je n’ai jamais participé est celle du double mixte à l’US Open. C’est donc une priorité pour moi d’y participer, car c’est la seule chose que je n’ai jamais accomplie dans le tennis. J’ai toujours été très proche du cercle des vainqueurs dans tout ce que j’ai fait tout au long de ma carrière », a précisé l’ancienne numéro un mondiale, dans des propos relayés par TennisUpToDate.
Publié le mercredi 13 août 2025 à 18:45