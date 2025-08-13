Venus Williams a presque accompli tout ce qui était possible en Grand Chelem. L’aînée de Serena est parvenue à se hisser dans toutes les finales en majeures, à l’ex­cep­tion du double mixte de l’US Open, où elle n’a fait mieux qu’un quart de finale.

Si elle a obtenue des wild­cards pour inté­grer le tableau prin­cipal du simple et double mixte, la quin­tuple cham­pionne de Wimbledon devrait se consa­crer plei­ne­ment à cet ultime objectif en 2026.

« En général, je ne joue pas beau­coup après l’US Open, donc vous ne me verrez proba­ble­ment pas après le tournoi cette année. Mais pour l’année prochaine, ne me comptez pas trop parmi les outsi­ders ! La seule finale majeure à laquelle je n’ai jamais parti­cipé est celle du double mixte à l’US Open. C’est donc une prio­rité pour moi d’y parti­ciper, car c’est la seule chose que je n’ai jamais accom­plie dans le tennis. J’ai toujours été très proche du cercle des vain­queurs dans tout ce que j’ai fait tout au long de ma carrière », a précisé l’an­cienne numéro un mondiale, dans des propos relayés par TennisUpToDate.