Battue par Caroline Garcia à l’Open d’Australie pour son troi­sième match après une période d’ab­sence de plus d’un (durant laquelle elle est devenue maman), Naomi Osaka a pris sa revanche sur la numéro 1 fran­çaise lundi au premier tour du WTA 1000 de Doha.

Dans des propos rapportés par Punto de Break, la quadruple lauréate en Grand Chelem a expliqué s’être inspiré de Novak Djokovic au retour de service.

« Ma façon de retourner n’a pas changé. Je n’ai pas changé de style, mais on peut dire que la forme a changé. J’avais l’ha­bi­tude de faire un pas et de sauter, mais main­te­nant je le fais avec les deux pieds parce qu’ap­pa­rem­ment Djokovic le fait, alors pour­quoi ne pas copier le meilleur retour­neur du monde ? J’ai eu une conver­sa­tion avec Wim (Fissette) et c’était un peu frus­trant de savoir que mon service est l’un des meilleurs au monde, mais qu’il y avait d’autres aspects qui pouvaient être bien meilleurs ».